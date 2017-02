Luzern - Die Strassen-Innerschweizermeisterschaften werden nach langem Unterbruch am 26. August 2017 durch Swiss Cycling Luzern neu lanciert. Sie finden in diversen Kategorien in Rickenbach statt. CKW ist neu Hauptsponsor für die Rennveranstaltungen sowie für die etablierten Mittwochabendrennen. Diese werden künftig unter dem Namen CKW-Cup ausgetragen.

Jahre ist es her, als sich die Strassenrennfahrer in der Innerschweiz untereinander messen konnten und einen Innerschweizermeister gekürt haben. Ein OK welches sich aus Personen aus den Veloclubs Pfaffnau-Roggliswil, Rain, Rothenburg und Sursee gebildet hat, hat sich zum Ziel gesetzt solche Rennen wieder zu ermöglichen. Sportchef und OK-Mitglied Michael Roth aus Sursee will mit dieser Meisterschaft insbesondere den jungen Rennfahrern eine Möglichkeit bieten, ein Rennen um einen regionalen Meistertitel zu bestreiten. Zudem erhalten auch nicht lizenzierte Fahrer eine Chance, Rennluft zu schnuppern.

Die erste Innerschweizermeisterschaft findet am 26. August 2017 in Rickenbach statt. Die Innerschweizermeisterschaften werden in mehreren Kategorien bestritten, startberechtigt sind lizenzierte sowie nichtlizenzierte Fahrer aus den Kantonen Luzern, Ob- ...

