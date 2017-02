Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett hat ihre Beteiligung an Apple im vierten Quartal mehr als verdreifacht - kurz bevor der Kurs des iPhone-Herstellers auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist.

Die weiteren Aktienkäufe ließen Berkshires Anteil an dem Technologiekonzern per 31. Dezember auf ein Volumen von 6,6 Milliarden US-Dollar steigen. Die zu dem Zeitpunkt von der Gesellschaft gehaltenen 57,4 Millionen Aktien haben auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag einen Wert von rund 7,7 Milliarden Dollar.

Berkshire hatte erstmals im Mai 2016 in Apple investiert, als der Kurs in der Nähe von Zweijahrestiefs dümpelte. An dem Tag, als der Einstieg von Buffett bekannt gemacht wurde, stieg die Apple-Aktie um 3,7 Prozent und ist seitdem größtenteils im Aufwärtstrend. Buffett lehnte über einen Assistenten eine Stellungnahme dazu ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +6,5 zuvor: +6,5 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,5% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.336,00 -0,04% Nikkei-225 19.437,98 +1,03% Hang-Seng-Index 24.036,83 +1,41% Kospi 2.083,86 +0,45% Shanghai-Composite 3.214,71 -0,10% S&P/ASX 200 5.809,10 +0,94%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Asien dominieren zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen. Die Stimmung unter den Investoren hat sich mit den jüngsten "hawkishen" Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen nochmals aufgehellt. Getragen von der Aussicht auf höhere Zinsen am Anleihenmarkt steigen die Aktien der japanischen Versicherer. So verteuerten sich die Aktien von MS&AD Insurance Group und Dai-ichi Life um 4,0 und 4,5 Prozent. Für Tokio Marine ging es um 4,1 Prozent nach oben. Japans größter Sachversicherer hatte überdies gute Geschäftszahlen vorgelegt. Toshiba gaben nach dem Verlust am Vortag um weitere 8,8 Prozent nach. Das Unternehmen muss 6,3 Milliarden Dollar auf das Atomgeschäft abschreiben - das kam an der Börse nicht gut an. In Sydney stieg die Aktie der Commonwealth Bank um 2,3 Prozent, die Bank will nach einem starken ersten Halbjahr die Dividende anheben. Das gute Ergebnis zog auch die anderen australischen Bankwerte nach oben, der Finanzsektor steuert ein Drittel der Marktkapitalisierung des ASX 200 bei.

US-NACHBÖRSE

Die Twitter-Aktie kletterte im nachbörslichen Handel am Dienstag um 1 Prozent nach oben. Der CEO des Unternehmens, Jack Dorsey, hat 426.000 Aktien im Wert von rund 7 Millionen Dollar des Kurznachrichtendienstes erworben und damit seine Beteiligung weiter aufgestockt. Der Schritt sorgt für etwas Entspannung, nachdem die Aktie im Anschluss an enttäuschende Quartalszahlen massiv unter Druck geraten war. Die Aktien von Fossil brachen dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 15,2 Prozent ein. Für das vierte Quartal meldete der Hersteller von Fashion-Accessoires einen Nettogewinn von 49,7 Millionen Dollar bzw. 1,03 Dollar je Aktie, nach 70,4 Millionen Dollar bzw. 1,46 Dollar je Anteilsschein im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz reduzierte sich um 3,4 Prozent auf 959,2 Millionen Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 1,18 Dollar gerechnet und dem Unternehmen einen Umsatz von 977,13 Millionen Dollar prognostiziert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.504,27 0,45 92,11 3,75 S&P-500 2.337,58 0,40 9,33 4,41 Nasdaq-Comp. 5.782,57 0,32 18,62 7,42 Nasdaq-100 5.271,07 0,27 14,26 8,38 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 814 Mio 799 Mio Gewinner 1.574 1.788 Verlierer 1.425 1.209 Unverändert 125 118

Etwas fester - Nach einem zögerlichen Auftakt erreichten die drei Hauptindizes erneut Rekordhöhen. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf Notenbank-Präsidentin Janet Yellen, die sich ziemlich falkenhaft äußerte und damit die Anleihe-Renditen trieb. Am Aktienmarkt legten Bankenwerte zu, da steigende Renditen der Branche üblicherweise höhere Erträge erbringen. JP Morgan führten den Dow an mit einem Plus von 1,6 Prozent, Goldman Sachs gewannen 1,3 Prozent und erreichten den höchsten Schlusskurs ihrer Geschichte. Der Bankensektor stieg um 1,8 Prozent. Die Apple-Aktie erreichte ein neues Allzeithoch bei 135,09 Dollar, zum Handelsschluss gewann sie 1,3 Prozent. Seit dem jüngsten Quartalsbericht hat die Aktie 11 Prozent zugelegt. Ein Treiber ist auch die Spekulation, dass sich das iPhone 8 drahtlos aufladen könnte. Der französische Autokonzern Peugeot hat Interesse an einer Übernahme von Opel. Das Papier von General Motors legte um 4,8 Prozent zu. T-Mobile US legten um 1,1 Prozent zu. "Zahlen und Ausblick treffen die hochgesteckten Erwartungen", sagte ein Händler. GigPeak schnellten um knapp 13 Prozent empor. Der Kommunikations- und Videochip-Anbieter wurde von Integrated Device Technology geschluckt. Die Titel der Käuferin zogen um 0,6 Prozent an.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,23 3,3 1,20 3,2 5 Jahre 1,96 5,0 1,91 3,9 7 Jahre 2,29 4,9 2,24 4,0 10 Jahre 2,47 3,9 2,43 2,6 30 Jahre 3,06 3,4 3,03 -0,4

Am Rentenmarkt kamen die Notierungen mit der von Yellen geweckten Zinsfantasie zurück. Die Rendite der Zehnjährigen stieg im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,47 Prozent. "Damit liegt sie nun am kritischen Niveau von 2,5 Prozent", sagte ein Marktteilnehmer. Dort war sie zuletzt immer wieder hängen geblieben. "Über 2,5 Prozent ist das Hoch von Mitte Dezember bei 2,63 Prozent schnell erreichbar", so der Marktteilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.44 % YTD EUR/USD 1,0581 +0,0% 1,0578 1,0614 +0,9% EUR/JPY 120,97 +0,1% 120,90 120,41 -1,6% EUR/GBP 0,8488 +0,1% 0,8480 0,8466 -0,4% GBP/USD 1,2467 -0,1% 1,2473 1,2538 +1,0% USD/JPY 114,33 +0,0% 114,31 113,44 -2,2% USD/KRW 1141,56 +0,2% 1138,97 1138,48 -5,4% USD/CNY 6,8664 -0,0% 6,8675 6,8689 -1,1% USD/CNH 6,8510 -0,1% 6,8586 6,8607 -1,8% USD/HKD 7,7595 +0,0% 7,7593 7,7594 +0,1% AUD/USD 0,7674 +0,0% 0,7673 0,7676 +6,4%

Der Dollar profitierte von der Aussicht auf ein höheres Zinsniveau. Der Euro fiel unter 1,06 zurück und notierte bei 1,0575 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,89 53,2 -0,6% -0,31 -3,2% Brent/ICE 55,73 55,97 -0,4% -0,24 -2,9%

Die Ölpreise erholten sich nach den Vortagesabgaben. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg je Fass um 0,5 Prozent auf 53,20 Dollar. Hatte die strikte Umsetzung der Opec-Fördersenkungen am Vortag noch wenig Beachtung gefunden, wurde der Umstand am Dienstag als Erklärung für die sich erholenden Erdölpreise herangezogen. Mit dem Vorrücken des Dollars gab Öl aber einen Teil der Aufschläge wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,11 1.228,60 -0,2% -2,49 +6,5% Silber (Spot) 17,93 17,95 -0,1% -0,02 +12,6% Platin (Spot) 999,75 1.000,00 -0,0% -0,25 +10,6% Kupfer-Future 2,74 2,74 +0,3% +0,01 +9,5%

Der Goldpreis litt unter der Perspektive höherer Renditen und reduzierte die im frühen Geschäft noch höheren Aufschläge auf ein Plus von nur 0,2 Prozent; die Feinunze wurde mit 1.228 Dollar bezahlt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / POLITIK

Nach ihrer Gratis-Werbung für die Modemarke von Donald Trumps Tochter Ivanka wächst der Druck auf US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway. Das Büro für Regierungsethik forderte das Weiße Haus am Dienstag auf, Ermittlungen gegen die enge Vertraute des Präsidenten einzuleiten.

KOREA / POLITIK

Die südkoreanische Regierung hat am Mittwoch Medienberichte bestätigt, wonach der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia ermordet wurde. "Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong Nam ist", sagte der Sprecher des für die Beziehungen zu dem nördlichen Nachbarland zuständigen Vereinigungsministeriums, Chung Joon Hee.

NAHOSTKONFLIKT / USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 15, 2017 01:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.