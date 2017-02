Gelingt der Wirecard Aktie in den nächsten Tagen ein sehr wichtiges Kaufsignal? Der Aktienkurs des TecDAX-notierten Unternehmens befindet sich jedenfalls weiter in einer intakten Aufwärtsbewegung, die ihren Ausgangspunkt am 14. Dezember bei 38,59 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...