DAX-Analyse am Morgen: Wichtige Hürde voraus

Der deutsche Leitindex hat sich nach seinem fulminanten Wochenstart gestern eine Auszeit genommen und ist nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Dagegen glänzten sowohl die Mid, als auch die Small Caps mit neuen Allzeithochs: der MDAX schraubte sich auf 23.328 Punkte, der SDAX markierte bei 9.895 sein aktuelles Alltime-High. Das gilt auch für den Dow Jones:

Der US-Leitindex setzte die Rekordjagd fort und beendete die Sitzung erstmals über 20.500 Zählern. Die Aussagen der Fed-Chefin Janet Yellen, nicht allzu lange mit weiteren Zinserhöhungen warten zu wollen, konnten die Kauflaune an der Wall Street dabei nur kurzzeitig stören. Die Rallye an den Aktienmärkten geht also weiter, aber wann zieht auch der DAX an? Das Chartbild bleibt unverändert:

