Liebe Trader,

als das Wertpapier von Leoni die Novemberhochs aus 2015 bei 38,99 Euro Ende Januar testete, drehten die Kursnotierungen kurzzeitig in einen regelkonformen Pullback ab und fielen auf die darunter liegende Horizontalunterstützung bei rund 36,00 Euro zurück. Dort nahmen sich Käufer der Aktie wieder an und drückten das Papier im gestrigen Handel sogar auf frische Jahreshochs aufwärts. Damit dürfte sich der Boden aus 2016 um 23,00 Euro nun weiter festigen und erlaubt es Anlegern an einem weiteren Kursschub der Leoni-Aktie bis in den Bereich der im Oktober 2015 gerissene Kurslücke (nur im Tageschart sichtbar) zu partizipieren und sich hierdurch beachtliche Gewinn ins Depot zu holen.

Long-Chance:

Die eindeutigen Kurszuwächse in dem Wertpapier von Leoni sind aus wellentechnische Berechnung nur ein Teil des Ganzen, weitere Gewinne bis in den Bereich von zunächst 45,00 Euro dürften in den kommenden Wochen folgen. Darüber wäre sogar ein Kursanstieg bis zur runden Marke von 50,00 Euro denkbar und kann bestens über eine Long-Position nachgehandelt. Die Verlustbegrenzung sollte bei einem direkten Long-Investment aber nicht höher als das Niveau von 38,40 Euro angesetzt werden. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild jedoch erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten der 50-Tagelinie bei aktuell 36,11 Euro. In diesem Fall könnte es mit dem Wertpapier ziemlich rasch wieder auf rund 32,00 Euro abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 40,10 Euro

Kursziel: 45,00 / 46,81 Euro

Stopp: < 38,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,70 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 40,10 Euro; 08:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

