PARIS (Dow Jones)--Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat ein 1 Milliarde Euro schweres Effizienzprogramm für die kommenden vier Jahre angekündigt. Im vierten Quartal 2016 verdiente der weltgrößte Joghurt-Hersteller gut ein Drittel mehr, ungünstige Wechselkurse drückten allerdings den Umsatz.

In einem "volatilen und komplexen Umfeld" habe der Konzern beschlossen, seine Kosten auf den Prüfstand zu stellen. Möglicherweise werde ein Teil der Ersparnisse wieder investiert, um das Wachstum zu fördern. Die Danone SA wolle ihre Organisation vereinfachen, um agiler und näher an den lokalen Märkten zu sein, sagte Finanzvorstand Cecile Cabanis.

In den drei Monaten per Ende Dezember stieg der Nettogewinn um 34 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro, wie die Danone SA mitteilte. Für das vergangene Jahr will Danone eine Dividende von 1,70 Euro je Aktie ausschütten, 6,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank belastet von Währungseffekten von 5,38 Milliarden auf 5,36 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis legten die Einnahmen um 2,1 Prozent zu.

Danone-CEO Emmanuel Faber, der im Oktober 2014 das Ruder übernommen hat, hatte Mitte 2016 in Aussicht gestellt, bis 2020 ein "nachhaltiges, profitables und starkes" Wachstum zu erreichen. Der Manager überprüfte das China-Geschäft und restrukturierte die Sparte für frische Milchprodukte.

Der Pariser Konzern übernimmt derzeit den US-Biolebensmittelhersteller Whitewave Foods Co für 10,4 Milliarden Euro.

