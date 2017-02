Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kuroda betont Bedeutung von Zinsen für BoJ-Geldpolitik

Die Bank of Japan (BoJ) sieht Zinssenkungen als das primäre Instrument, um in der Zukunft auf wirtschaftliche Probleme zu reagieren. Das sagte Gouverneur Haruhiko Kuroda bei einer Anhörung vor dem Parlament und spielte zugleich die Bedeutung von Staatsanleihekäufen herunter.

EU-Kommissionsvize Dombrovskis warnt vor Deregulierungswettlauf

EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis hat mit Blick auf die Pläne von US-Präsident Donald Trump für eine Lockerung der Aufsichtsbestimmungen für die Finanzbranche vor einem weltweiten Deregulierungswettlauf gewarnt. Die Regulierungsfortschritte nach der Weltfinanzkrise sollten nicht aufs Spiel gesetzt werden, mahnte Dombrovskis im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.

Trump-Wahlkampfteam stand mit russischen Geheimdiensten in Kontakt - Zeitung

Führende Mitarbeiter des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump hatten einem Bericht der New York Times zufolge Kontakte zu ranghohen russischen Geheimdienstmitarbeitern. Wie die Zeitung unter Berufung auf "vier derzeitige und frühere amerikanische Behördenvertreter" berichtete, belegen abgefangene Telefonate und Mitschnitte von Telefongesprächen, dass Mitarbeiter aus Trumps Kampagnenteam im Wahlkampfjahr wiederholt mit russischen Geheimdienstlern in Kontakt getreten seien.

US-Regierungsvertreter: USA bestehen nicht länger auf Zwei-Staaten-Lösung

Die US-Regierung besteht nach Angaben eines ranghohen Vertreters des Weißen Hauses nicht mehr auf einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt. Das Weiße Haus werde die Bedingungen für einen möglichen Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern nicht länger vorgeben, sagte der Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die US-Regierung werde das unterstützen, was die Konfliktparteien vereinbarten.

US-Ethikbehörde fordert Ermittlungen gegen Trump-Beraterin Conway

Nach ihrer Gratis-Werbung für die Modemarke von Donald Trumps Tochter Ivanka wächst der Druck auf US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway. Das Büro für Regierungsethik forderte das Weiße Haus am Dienstag auf, Ermittlungen gegen die enge Vertraute des Präsidenten einzuleiten.

Seoul bestätigt Mord an Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim

Die südkoreanische Regierung hat am Mittwoch Medienberichte bestätigt, wonach der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia ermordet wurde. "Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong Nam ist", sagte der Sprecher des für die Beziehungen zu dem nördlichen Nachbarland zuständigen Vereinigungsministeriums, Chung Joon Hee, in Seoul.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.