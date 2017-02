Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts008/15.02.2017/09:00) - Praxisbewährte Ausbildungen, umfassende Weiterbildungen oder spezifische Fortbildungen in Form von Seminaren und Lehrgängen speziell zugeschnitten auf den NPO-Sektor ab jetzt auch in Zürich. Seit nunmehr 5 Jahren steht die NPO-Akademie Vereinen, Verbänden, Stiftungen und anderen Nonprofit-Organisationen als hochwertiger Weiterbildungspartner in den Bereichen Fundraising, Management, Rechnungswesen und vielen mehr mit ihrem Bildungsangebot in Berlin und Köln http://www.npo-akademie.de , und seit mehr als 10 Jahren in Wien, http://www.npo-akademie.at zur Seite. Ab 2017 wird das Bildungsangebot der NPO-Akademie in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zur Verfügung stehen. Denn ab Herbst bietet die NPO-Akademie in Zürich http://www.npo-akademie.ch Seminare und Lehrgänge für NPO-ManagerInnen, NPO-Mitarbeitende sowie Neueinsteigende an und vermittelt Expertenwissen sowie praktisches Know-How auch für die Schweizer Nonprofit-Organisationen. Das praxiserprobte Trainerteam besteht aus führenden Expertinnen und Experten aus der Schweiz, ergänzt um bewährte Trainerinnen und Trainer aus Deutschland und Österreich. Dies ermöglicht einen länderübergreifenden Know-How-Austausch sowie eine intensivere Vernetzung der NPO-Sektoren dieser Länder. Die NPO-Akademie startet mit einem Fundraising-Schwerpunkt und erweitert danach das Bildungsangebot schrittweise durch Seminare und Lehrgänge aus den Bereichen Controlling, Management, Marketing, Personalwesen, Rechnungswesen und anderen. Neben den bewährten Zertifikatslehrgängen wie Fundraising in NPOs und Major Donor Fundraising werden Klassiker des Fundraisings wie Online-Fundraising, Public Fundraising, Stiftungs-Fundraising oder Großspenden-Fundraising angeboten. Zusätzlich finden sich im Bildungsangebot auch Spezialseminare, die es in dieser Form in der Schweiz bisher noch nicht gab. So erfahren die Teilnehmenden in den Seminaren Grants und Tender-business, wie sie ihre Chancen, EU-Fördergelder zu bekommen, stark steigern können. Andere für die Schweiz neuartige Spezialseminare wie Database-Fundraising, Digitales Storytelling mit Zielgruppen-Segmentierung, Social Return on Investment und Wirkungsmessung oder Erfolgreiche Korrespondenz mit Spenderinnen und Spendern ergänzen das Angebot an bewährten Seminaren und Lehrgänge. Die umfassende aber ebenso spezialisierte Expertise gepaart mit der länderübergreifenden Erfahrung macht die NPO-Akademie zu dem Weiterbildungspartner für Nonprofit-Organisationen. Weitere Informationen sowie das komplette Kursprogramm finden Sie auf: http://www.npo-akademie.ch Besuchen Sie uns auch auf: http://www.npo-akademie.de sowie http://www.npo-akademie.at Tel: 0041 7888 98543 E-Mail: helmut.huetter@npo-akademie.ch Web: http://www.npo-akademie.ch (Ende) Aussender: Hütter. MC Management Consulting GmbH - NPO-Akademie Ansprechpartner: Dr. Helmut Hütter Tel.: +43/1/955 1 777 E-Mail: helmut.huetter@huettermc.at Website: www.npo-akademie.at/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170215008

