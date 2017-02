Der Passauer Mode-Konzern ETERNA wagt sich als erste Emittentin in 2017 mit einer öffentlichen Anleihe im Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro auf den KMU-Anleihen-Markt. Seit dem 08. Februar kann die neue fünfjährige ETERNA-Anleihe, ausgestattet mit einem jährlichen Zinskupon von 7,75 Prozent, gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Henning Gerbaulet, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, über die Neuemission und das dazugehörige Refinanzierungspaket gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrter Herr Gerbaulet, auf dem angeschlagenen KMU-Anleihen-Markt einen neuen Bond aus der ebenfalls angeschlagenen Mode-Branche zu begeben - für manche klingt das äußerst tollkühn. Warum haben Sie sich dennoch für diesen Schritt entschieden?

Henning Gerbaulet: Sie spielen sicherlich darauf an, dass das Segment für Mittelstandsanleihen durch Ausfälle in der jüngsten Zeit einen Reputationsschaden erlitten hat. Man darf uns deshalb aber nicht mit diesen schwarzen Schafen in einen Topf schmeißen. Zum Glück schauen sich Investoren die Unternehmen, in die sie investieren, aber heute schon sehr genau und mit einem großen Hintergrundwissen an. Objektiv betrachtet ist das eine sehr gute Entwicklung, denn oftmals wird unsere Situation bei ETERNA in der Öffentlichkeit verkürzt und damit in meinen Augen fälschlicherweise schlechter dargestellt als sie ist.

"Hohe Profitabilität in den operativen Einzelgesellschaften"

In a nutshell: Wir haben zwar in der Holdinggesellschaft rein strukturell bedingte Verluste aus der Leveraged-Buy-Out-Konstellation 2006. Der damals aktivierte Firmenwert wird nämlich über 15 Jahre noch bis 2020 mit jährlich 6,4 Mio. EUR cashneutral, aber eigenkapitalmindernd, abgeschrieben. Maßgeblich ist aus meiner Sicht aber, dass wir in den operativen Einzelgesellschaften eine hohe Profitabilität aufweisen, die Ausdruck unserer wirtschaftlichen Stärke ist. Wir haben einen intakten Cashflow, aus dem wir nicht nur unseren Schuldendienst immer pünktlich bedient haben, sondern in den vergangenen Jahren sogar die Verschuldung reduzieren und in die Strategieumsetzung investieren konnten. ETERNA verfügt also über ein intaktes operatives Geschäft, das sich besser entwickelt als der Markt. Auf dieser Basis, unseren guten Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt und den Rückmeldungen aus zahlreichen Investorengesprächen, haben wir uns für die Kombination aus Schuldscheindarlehen und Anschlussanleihe entschieden.

Anleihen Finder Redaktion: Wieso ist der Refinanzierungsmix (Folgeanleihe und Schuldscheindarlehen) aus Ihrer Sicht derzeit die beste Lösung?

"Vorteile für Anleihegläubiger, Bank und Gesellschafter"

Henning Gerbaulet: Insgesamt ist das Konzept für alle Beteiligen von großem Vorteil: Die Finanzierung wird auf mehrere Schultern - Anleihegläubiger, die Bank und Gesellschafter - verteilt, wobei das Unternehmen mit diesem Refinanzierungskonzept die jährliche Zinsbelastung um rund 900 TEUR pro Jahr gegenüber der aktuellen Finanzierung senken wird und sich damit insgesamt noch stabiler für die Zukunft ausrichten kann. Gleichzeitig bieten wir unseren bestehenden Anleihegläubigern eine attraktive Umtauschmöglichkeit für die neue Anleihe mit einer Prämie ...

