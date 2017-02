Essen - Das haben die Investoren wohl gestern nicht unbedingt so erwartet: Die FED-Chefin kann auch "hawkish", so die Analysten der National-Bank AG.Mit den Aussagen in der vorbereiteten Rede habe sie deutlich gemacht, dass man sich in den USA tatsächlich auf baldige weitere Leitzinserhöhungen einstellen könne. Im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr sei sie diesbezüglich deutlich und nicht zurückhaltend. Selbst der März-Termin, der ja bereits einige Male für die erste Leitzinsanhebung im laufenden Jahr ins Spiel gebracht worden sei, sei von ihr nicht "einkassiert" worden. Damit scheine sie zu den Vertretern der Notenbank zu gehören, die sich (mindestens) drei Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr vorstellen könnten. Auch der Abbau der Bilanz stehe wohl auf der Agenda der FED-Vertreter. Es gebe inzwischen einige Zeichen dafür, dass man das in diesem Jahr angehen möchte.

Den vollständigen Artikel lesen ...