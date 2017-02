Urdorf - Rund 650 Franken pro Monat geben Besitzer eines Klein- oder Mittelklasse Personenwagens in der Schweiz im Schnitt für ihr Fahrzeug aus. Das zeigt eine Erhebung des Fuhrparkmanagement-Spezialisten LeasePlan. Eine stolze Summe. Allerdings: Im europaweiten Vergleich liegt die Schweiz im oberen Drittel - jedoch nicht auf den vorderen Plätzen.

4,52 Millionen Personenwagen sind in der Schweiz zugelassen[1]. Die Notwendigkeit zur Mobilität lassen sich Unternehmen und Privathaushalte einiges kosten: Im Schnitt geben Besitzer eines Kfz der Klein- oder Mittelklasse rund 650 Franken im Monat für ihr Fahrzeug aus. Das ergibt der Car Cost Index des Fuhrparkmanagement-Spezialisten LeasePlan, der im Rahmen seines alljährlichen «Mobility Monitors» Zukunftstrends rund um das Thema Mobilität analysiert.

Fahrzeug-Besitzer haben kaum Einfluss auf Kosten

Anschaffung, Wertverlust, Reparaturen und Instandhaltung, Versicherung, Steuern sowie Treibstoff sind monatliche Ausgaben, die das Portemonnaie jedes Fahrzeughalters belasten. «Bei den Mobilitätskosten lässt sich nur an wenigen Stellschrauben drehen, denn bei rund 84% der monatlichen Ausgaben handelt es sich um Fixkosten. Auf diese haben weder Privatpersonen noch Firmen grossen Einfluss», erklärt Nigel Storny Geschäftsführer der LeasePlan (Schweiz) AG. Auch die Entscheidung «Benzin oder Diesel?» hat nur wenig Auswirkung auf die laufenden Fahrzeugunterhaltskosten. «Da sich in den vergangenen Jahren die Spritpreise zunehmend angenähert haben, wird die kleine Ersparnis, die ein Benziner an der Zapfsäule bringt, von der höheren Steuer und dem in der Regel höheren Verbrauch im Vergleich zu einem Dieselaggregat oft wieder aufgefressen. Auch, wenn sich die Schweizer monatlich ihr Auto einiges kosten lassen - im Europavergleich gibt es dennoch mehrere Länder, die höhere monatliche Ausgaben aufbringen müssen.»

