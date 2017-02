Zürich (ots) -



Von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. Februar 2017 zündet die

SWISS-MOTO ein Feuerwerk für alle Töff-Fans. Unter dem Motto «Zwei

Räder. Eine Messe» stehen vier Tage lang über 400 Top-Marken mit

ihren neuen Modellpaletten und einem gigantischen Sortiment an

Zubehör und Bekleidung im Scheinwerferlicht der Messe Zürich. Doch

damit nicht genug: Auch dieses Jahr begeistert die SWISS-MOTO mit

Europa- und Weltpremieren. Und mit einer Privatsammlung der

besonderen Art.



Die Motorrad-, Roller- und Tuning-Show SWISS-MOTO gilt jedes Jahr

als Startschuss in die neue Töff-Saison und ist somit der ultimative

Anziehungspunkt für Schweizer Töff-Fans. Anlässlich der 14. Ausgabe

zeigen 227 Aussteller die Neuheiten von über 400 Top-Marken. Die

Trends: Retro-Bikes, kostengünstige Allrounder, futuristische Designs

und noch mehr Elektronik. Für die Saison 2016 hatten sich die

Hersteller wegen der Anpassung ihrer Modellpaletten an die ab 2017

geltenden neuen Lärm- und Abgasnormen in Sachen Neuheiten eher

zurückhaltend gegeben. Ganz im Gegensatz dazu 2017, wo eine wahre

Flut von Neuheiten veröffentlicht wird, die allesamt an der

SWISS-MOTO zu sehen sein werden. Neben neuen Motorrädern, Rollern und

Quads dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der SWISS-MOTO

erneut auf ein grosses Bekleidungs- und Zubehörsortiment freuen. Die

Töff-Bekleidung entwickelt sich parallel zu den Trends bei den

Fahrzeugen: Klassik-Design, individuelles Outfit und vor allem

Lifestyle rücken immer mehr ins Zentrum des Interesses. Technisch

steht der integrierte, kabellose Airbag für Rennkombis und Jacken

kurz vor dem Durchbruch auf breiter Ebene. Bei den Helmen liegen

individuelle Design- und Farbgestaltungen sowie Kommunikationssysteme

- zum Einbau oder bereits fixfertig integriert - im Trend.



Vergünstigte Eintrittstickets bequem online kaufen Tickets mit

direktem Zugang zur SWISS-MOTO können unter

www.swiss-moto.ch/online-ticket oder über die neue SWISS-MOTO App

vergünstigt für 22 statt 24 Franken gekauft werden.



