Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist gestern Morgen bei 11.767 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe sich gestern in einer kleinen Range von 30 Punkten hin und her bewegt. Es sei nicht unter die 11.750 und nicht wesentlich über die 11.780 gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...