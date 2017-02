Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Höhenflug des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hat sich in den jüngsten Umfragen bestätigt. Nach der großen Aufholjagd der SPD, die im Wahltrend von Stern und RTL innerhalb von zwei Wochen um 10 Prozentpunkte zulegen konnte, etablierte sich die SPD in der aktuellen Umfrage des Forsa-Instituts für die beiden Medien bei 31 Prozent.

Mit unverändert 34 Prozent liegt die Union aus CDU und CSU weiter drei Punkte vor der SPD. Viele hätten nach dem Schulz-Höhenflug nun mit einem Ende der Euphorie und mit einem Absturz gerechnet, schreiben Stern und RTL - "das aber passiert nicht". Die Linke bleibt bei 8 Prozent, während Grüne und AfD im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt auf 7 und 9 Prozent verlieren.

Auch bei der Kanzlerpräferenz kann Schulz laut den Angaben seine Werte bestätigen. Wenn der Regierungschef direkt gewählt werden könnte, würden sich wie in der Vorwoche 37 Prozent der Wahlberechtigten für ihn entscheiden. Angela Merkel, die in der Vorwoche mit Schulz noch gleichauf gelegen hatte, gewinnt allerdings wieder einen Punkt hinzu und kommt aktuell auf 38 Prozent. Nachdem sich die Union auf sie als gemeinsame Kanzlerkandidatin geeinigt hat, ist ihr Rückhalt in der Umfrage bei den Anhängern der CSU um 8 Punkte von 73 auf 81 Prozent gestiegen.

Eine andere Umfrage hatte am Vortag noch geringere Werte für die Union ausgewiesen. Ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken kommt in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, über die die Bild-Zeitung berichtete, erstmals seit langem wieder auf eine Mehrheit. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD demnach unverändert auf 31 Prozent, die Linkspartei auf 10 Prozent und die Grünen auf 7 Prozent. Dagegen lag die Union in dieser Umfrage unverändert bei 30 Prozent.

