Berlin (ots) - vhw befragt bundesweit Nachbarschaftsnetzwerke



In Deutschland entsteht ein zunehmend vielfältiges Angebot an digitalen Nachbarschaftsplattformen, welches vom selbstorganisierten Stadtteilforum bis zur professionellen, bundesweiten Smartphone-App reicht. Ihnen allen ist das Ziel gemeinsam, Menschen in ihren Quartieren zu vernetzen und auch im analogen Raum zusammenbringen zu wollen.



Der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung lädt auf dem Portal http://vernetzte-nachbarn.de seit 14. Februar 2017 bundesweit Nutzer und Betreiber von Nachbarschaftsnetzwerken und -initiativen ein, um interaktiv ein gemeinsames Wissen über On- und Offline-Aktivitäten und deren Einfluss auf das Zusammenleben im Quartier herzustellen. Mittels eines Fragebogens werden die Nachbarschaftsverbünde zu ihren Motiven der Nutzung, ihren Vorstellungen von Nachbarschaft und lokalen Beziehungen befragt.



Darauf aufbauend wird der vhw gemeinsam mit seinen Partnern adelphi und Zebralog anhand von Fallstudien untersuchen, welche Potenziale in den digitalen Angeboten für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des zivilgesellschaftlichen Engagements und der lokalen Demokratie liegen. Auf dem Portal wird kontinuierlich über den Verlauf des Projekts informiert. Mit der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse ist dann auch die Möglichkeit gegeben, diese mit dem vhw und weiteren Akteuren zu diskutieren. Wir heißen Sie herzlich Willkommen auf http://vernetzte-nachbarn.de!



Projektleitung im vhw: Anna Becker, Kontakt: 030 390 473 255, abecker@vhw.de



Zum vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.



Der vhw ist ein gemeinnütziger Verband. Er engagiert sich durch Fortbildung und Forschung in den Handlungsfeldern Wohnen und Stadtentwicklung für die Leistungsfähigkeit der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaft und die Stärkung der lokalen Demokratie. Dem Verband - mit Hauptsitz in Berlin - gehörten zum 30. Juni 2016 1.832 Mitglieder, darunter überwiegend Gebietskörperschaften, an.



OTS: vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68451 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68451.rss2



Pressekontakt: Referat Öffentlichkeitsarbeit Ruby Nähring E-Mail: rnaehring@vhw.de Tel.: 030 39 04 73-170 www.vhw.de