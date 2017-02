Bonn - Moderate Renditeanstiege dominierten gestern das Geschehen am Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Während die 10-jährige Treasury 4 Basispunkte auf 2,47% zugelegt habe, sei die 10-jährige Bund-Rendite um 3 Basispunkte auf 0,37% geklettert. Aber auch im übrigen Europa und auch in Japan hätten sich die Renditen erhöht. Die Fed-Chefin Janet Yellen habe mit ihrer Ankündigung weiterer Leitzinsanhebungen den Grundstein für die Marktbewegung gelegt. So habe sie konstatiert, dass es unklug sein könnte, zu lange mit Leitzinserhöhungen zu warten. (15.02.2017/alc/a/a)

