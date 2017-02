-------------------------------------------------------------- Zum Webinar http://ots.de/MP4yr --------------------------------------------------------------



Das Europäische Cyberknife Zentrum München-Großhadern und die GFI - Gesellschaft für medizinische Information bieten das zertifizierte Online-Fortbildungsangebot zum Thema "Cyberknife Radiochirurgie zur Tumorbehandlung" an. Daran teilnehmen können interessierte Ärzte. Die kostenfreie Online-Fortbildung ist mit einem Fortbildungspunkt zertifiziert und noch bis 31. Oktober 2017 zeitlich flexibel abrufbar. Das Webinar ist unter dem Link http://ots.de/MP4yr verfügbar. Das Webinar richtet sich inhaltlich an Ärzte, die Tumorpatienten im Rahmen ihrer Praxis- oder Kliniktätigkeit betreuen, aber auch an Interessierte, die sich über neue onkologische Therapieverfahren informieren möchten. Die Referenten des Webinars geben Einblick in die klinischen Erfahrungen mit Radiochirurgie zur Behandlung von Tumoren in Kopf und Körper und stellen zu vielen Indikationen Langzeitergebnisse vor.



Cyberknife-Radiochirurgie bei Tumoren http://ots.de/MP4yr Registrierung und Login zur zertifizierten Ärztefortbildung erfolgt über diesen Link.



Die Webinar-Referenten sind: Prof. Dr. med. Alexander Muacevic, Neurochirurg, Radiochirurg, München Dr. med. Alfred Haidenberger, Radioonkologe, München Dr. techn. Christoph Fürweger, Medizinphysiker, München Ausrichter: Europäisches Cyberknife Zentrum München-Großhadern / GFI



In der Onkologie entwickelt sich nicht nur die systemische Therapie sondern auch die Radioonkologie technisch stetig weiter. Neben der bekannten und üblich fraktionierten Strahlentherapie sind ergänzende Methoden wie Tomotherapie, Protonentherapie und Cyberknife-Radiochirurgie dazugekommen. Bei der Cyberknife-Technologie handelt es sich um die derzeit innovativste Form der Photonentherapie. Das Hochdosisverfahren arbeitet mit höchstem Sicherheits- und Qualitätsstandard und kann mittels einzigartiger technischer Präzision gut- und bösartige Tumoren submillimetergenau ausschalten. Während frühere Systeme nur Tumoren und Metastasen im Kopfbereich behandeln konnten, werden heute auch Patienten mit Tumoren im Körper wie an der Wirbelsäule, den Knochen und Lymphknoten sowie in Organen erfolgreich behandelt. Das hochentwickelte System erlaubt auch in (atem-)beweglichen Zielen und Organen wie der Leber, Lunge und Harnblase sowie den Nieren und in Einzelfällen der Prostata eine präzise ambulante, fixierungs- und narkosefreie Tumorbehandlung.



Langjährig und weltweit gesammelte Erfahrungen mit Radiochirurgie sind in zahlreichen Publikationen veröffentlicht worden. Im Webinar geben die drei Referenten Einblick in die Grundlagen der Radiochirurgie mit Cyberknife und stellen zu vielen Indikationen klinische Erfahrungen und Langzeitergebnisse vor. In der Fortbildungseinheit wird die Bewertung der Radiochirurgie hinsichtlich ihrer Effektivität, Sicherheit und ihres Komforts vorgestellt. Auch auf Fragen zur richtigen Patientenselektion und Kombinierbarkeit mit anderen onkologischen Therapieregimen wird eingegangen. Die Referenten vermitteln außerdem, wann Radiochirurgie die Chirurgie in Einzelfällen ergänzen oder ersetzen kann.



Die Münchner Einrichtung gilt als eines der innovativsten Radiochirurgie-Tumorzentren in Europa und ist offizielles Referenzzentrum des Geräte-Herstellers Accuray. Als erstes Cyberknife Zentrum in Deutschland wurde es am 1. Juli 2005 in Kooperation mit dem Klinikum der Universität München (LMU) und der AOK Bayern eröffnet. Ein Spezialisten-Team aus Radio- und Neurochirurgie, Radioonkologie und Medizinphysik versorgt die Tumorpatienten. Viele Fälle werden interdisziplinär mit den Fachabteilungen des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität behandelt und wissenschaftlich analysiert.



Diese Tumoren behandelt die Radiochirurgie:



Kleine, lokal begrenzte Tumoren/ Metastasen in Kopf & Körper. Hauptindikationen derzeit: Kopf/Hirn: Meningeome, Metastasen, Akustikusneurinome, Angiome, Aderhautmelanome, Trigeminusneuralgien, Neurinome -I- Wirbelsäule/ Rückenmark: spinale Metastasen, Neurinome, Meningeome -I- Lunge: Bronchialkarzinome (Stad. I/II), Metastasen -I- Leber: primäres Leberzellkarzinom, Metastasen -I- Nieren: Nierenzellkarzinom, Urothelkarzinom -I- Prostata: Prostatakarzinom primär (unter spez. Parametern), metastasiertes Prostatakarzinom, Rezidive nach OP oder Bestrahlung



