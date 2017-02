Darmstadt (ots) -



- Helau, Alaaf, Hei-Jo und Ahoi - wenn rotnasige Clowns, einäugige Piraten und grölende Matrosen gemeinsam die Städte und Dörfer Deutschlands unsicher machen, dann ist die fünfte Jahreszeit in vollem Gange. Passend dazu hat das Partner- und Erotikabenteuerportal LOVEPOINT.de 2.135 Mitglieder zum Thema "Flirten in der Karnevalszeit" befragt. Vor allem Männer wissen die Narrenfreiheit in der jecken Zeit für sich zu nutzen.



Die wichtigsten Ergebnisse:



Bussi und Bützchen



Geknutscht wird an Karneval gerne. Mit geschürzten Lippen werden sogenannte Bützchen an andere Narren verteilt - allerdings immer ohne Hintergedanken. Doch manche Küsse bedeuten mehr als nur eine freundliche Geste. So geben 44 Prozent der Männer an, schon einmal an Karneval fremdgeknutscht zu haben. Bei den Frauen sind es nur 22 Prozent.



Narrenfreiheit für Singles und Gebundene



"Gelten an Karneval für mich andere Regeln trotz Beziehung?", fragen sich Jahr für Jahr wieder zahlreiche Karnevalsbegeisterte. "Ja", gaben immerhin 62 Prozent der Männer als Antwort an. Nur jede dritte Frau (36 Prozent) sieht das genauso.



An Karneval gelten andere Regeln



Besonders gut lässt sich an Karneval fremdflirten: 44 Prozent der Männer fällt ein Fremdflirt in der gelockerten Stimmung des Karnevals leichter. 38 Prozent der Männer suchen an Karneval sogar gezielt nach einem erotischen Abenteuer. Für Frauen ändert sich in der fünften Jahreszeit trotz gelockerter Stimmung nicht viel. Nur 9 Prozent geben an, dass ihnen Fremdflirts an Karneval leichter fallen. Und nur 19 Prozent suchen an Karneval gezielt nach einem erotischen Abenteuer.



Männer toleranter als Frauen



Ein kleiner Karnevalsflirt scheint für viele Beziehungen kein Problem zu sein: 45 Prozent der Männer haben nichts dagegen, wenn die Partnerin an Karneval mit anderen Männern flirtet. Bei den Frauen sind es 37 Prozent. Anders sieht es bei einem Seitensprung aus. Diesen tolerieren nur 18 Prozent der Männer und 11 Prozent der Frauen.



