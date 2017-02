Bei Aedifica handelt sich um ein ambitioniertes belgisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Brüssel. Es wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Belgiens führendes börsennotiertes Unternehmen für Immobilien im Gesundheitssektor zu werden. Aedificas Geschäftsmodell besteht darin in Immobilien zu investieren, die der Versorgung von Senioren dienen. In einem geringeren Maße besitzt und verwaltet das Unternehmen auch Wohnimmobilien ...

