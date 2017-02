Deutsche Telekom: T-Mobile US macht einfach immer weiter

Bei der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) durfte man angesichts der Erfolge bei der US-Mobilfunktochtergesellschaft T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) erneut die Korken knallen lassen.

Das dritte Jahr in Serie wurde am US-Mobilfunkmarkt ein unübertroffenes Wachstum bei den Umsätzen und Kundenzahlen präsentiert. Im Schlussquartal 2016 schoss der Nettogewinn um 31 Prozent auf 390 Mio. US-Dollar nach oben. Noch besser: T-Mobile US hat sich auch für das laufende Geschäftsjahr 2017 sehr viel vorgenommen, so dass auch die Deutsche Telekom insgesamt davon profitieren sollte.

