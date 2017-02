Um 10: DAX nimmt Januar-Hoch ins Visier - Ruhige Fed, dennoch schwacher Euro

Der Deutsche Aktienindex nimmt das Hoch aus dem Januar bei 11.900 Punkten wieder ins Visier. Dabei hilft dem Markt eine US-Notenbank weiterhin mit ruhiger Hand, aber dennoch ein stärkerer Dollar, der im Gegenzug einen schwächeren Euro nach sich zieht. Eine Situation also, die den Anlegern am deutschen Aktienmarkt derzeit in die Hände spielt.

Janet Yellens Anhörung vor dem Senat hat sich nicht als Problem, sondern - im Gegenteil - als Beschleuniger der Rally erwiesen. In ihrer Rede war nichts von der Euphorie zu spüren, die an den Märkten gekauft und von Donald Trump versprüht wird. Moderates Wachstum, Verbesserungen am Arbeitsmarkt, gute Entwicklung des privaten Konsums - dies alles klingt nicht nach schnellen Zinsanhebungen, etwas, vor dem sich die Märkte fürchteten.

