Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist fester in die Session vom Mittwoch gestartet. Damit wird der Auftwärtstrend nach einem Tag Verschnaufpause fortgesetzt. Gestützt werden die hiesigen Aktien von der Wall Street, wo die drei Hauptindizes am Vortag erneut Rekordhöhen erreicht haben. Auch die Vorlagen aus Asien waren positiv. In der Schweiz stehen heute die Aktien von Schindler nach Zahlen im Mittelpunkt.

Geprägt werden die Märkte weiterhin von der Geldpolitik in den USA. US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen hatte am Vortag vor einer zu langsamen Straffung der Geldpolitik gewarnt. Mit diesen Aussagen steigt nach Meinung von einigen Marktbeobachtern die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits im März etwas an. Auch wenn die meisten Auguren den Zinsanstieg in den USA erst im Juni erwarten, stützen die geldpolitischen Aussichten zinssensitive Titel wie Banken und Versicherungen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,32% höher bei 8'453,05 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt 0,37% auf 1'347,59 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,28% auf 9'256,71 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Plus, zehn im Minus und ABB sowie Adecco unverändert.

Die Aktien von Schindler (+1,1%) steigen nach dem am Morgen veröffentlichten Zahlenkranz, ...

