Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft Einkaufszentrum in Gummersbach

Neue Transaktion des Münchner Handelsimmobilien-Spezialisten in Nordrhein-Westfalen

Die FCR Immobilien AG erwirbt ein 1974 erbautes Einkaufszentrum in hervorragender Innenstadtlage in der 50.000-Einwohner-Stadt Gummersbach. Hauptmieter in dem fünfgeschossigen Objekt ist die Deichmann-Gruppe, der Marktführer im europäischen Schuhhandel. Im Erd- sowie im ersten Obergeschoss des Objekts ist der Einzelhandel zu Hause, in den weiteren Stockwerken befinden sich Wohnungen, Büros und Praxen.

Das Gewerbe- und Wohnobjekt mit einer ...

