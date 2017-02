Frankfurt (ots) - Der auf kurzfristige Unternehmenskredite spezialisierte Online-Marktplatz creditshelf hat für das Berliner Jungunternehmen Staramba einen Kredit in Höhe von 500.000 Euro arrangiert. Staramba stellt 3D-Miniaturen unter anderem von Manuel Neuer, Thomas Müller und Bundestrainer Joachim Löw her.



Das innovative Wachstumsunternehmen hat außerdem auch dreidimensionale Miniaturen der Fußball-Profis von Borussia Dortmund, Arsenal London und Juventus Turin sowie zahlreicher Musiker und Show-Legenden im Portfolio. Außerdem verkaufen die Berliner die dazugehörigen, eigens hergestellten 3D-Scanner.



"Wir können auf diesem Wege einen neuen Großauftrag stemmen. Der unbesicherte Kredit bildet eine hervorragende Ergänzung zur Finanzierung durch unsere Hausbank", freut sich Julian von Hassell, Geschäftsführender Direktor von Staramba, über die neue Finanzierungsoption, die creditshelf seinem Unternehmen bietet.



Mit der 500.000-Euro-Finanzierung für Staramba setzt der Online-Marktplatz creditshelf gleich zu Beginn des Jahres ein erneutes Ausrufezeichen. "Nachdem der Dezember mit arrangierten Krediten in Höhe mehrerer Millionen Euro unser bisher stärkster Monat war, sind wir auch in das Jahr 2017 mit viel Schwung gestartet", sagt creditshelf-Geschäftsführer Dr. Daniel Bartsch.



Dieser Trend dürfte sich weiter fortsetzen. Denn wie der jüngst von creditshelf zusammen mit der TU Darmstadt vorgestellte "Finanzierungsmonitor 2017" unterstreicht, sind gerade kleine und mittlere Unternehmen zunehmend auf unbürokratische und schnelle Alternativen angewiesen, um ihr laufendes Geschäft finanzieren zu können.



"Unsere Studie zeigt zudem, dass Mittelständler Online-Kreditplattformen immer aufgeschlossener gegenüberstehen", so creditshelf-Geschäftsführer Bartsch, der sein Angebot nicht als Konkurrenz zum Bankkredit sieht, sondern als eine sinnvolle Ergänzung.



So funktioniert die Vermittlung von Krediten über creditshelf:



Schritt 1: Ein registriertes Unternehmen übermittelt seine Kreditanfrage



Schritt 2: Das creditshelf-Expertenteam prüft die Unterlagen und entscheidet über eine Projektfreigabe



Schritt 3: Das Kreditprojekt wird ausschließlich bei creditshelf-akkreditierten Investoren im Wege einer geschlossenen Auktion zur Investition angeboten



Schritt 4: Nach erfolgreicher Auktion kommt es zur Auszahlung des Kreditbetrags



Über creditshelf - www.creditshelf.com



creditshelf ist ein digitaler Kreditmarktplatz, über den kurzfristige Unternehmenskredite an mittelständische Unternehmen vermittelt werden. Die Plattform wurde Ende 2014 in Frankfurt gegründet und richtet sich ausschließlich an professionelle Kreditnehmer und Investoren. Hinter creditshelf steht ein Team aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzwelt verfügen. creditshelf wurde 2016 mit dem Frankfurter Gründerpreis ausgezeichnet.



