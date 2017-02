London - Vor zwei Wochen hat Ross Teverson, Manager des Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained SICAV (ISIN LU1148012757/ WKN A12GH4, L ACC USD) bei Jupiter Asset Management, diverse Unternehmen in Mexiko besucht.Angesichts all dessen, was US-Präsident Trump gesagt und getan habe, um den Ton in den Beziehungen der USA zu ihrem südlichen Nachbarn zu verschärfen, handle es sich natürlich um einen hochaktuellen Zeitpunkt, sich in diesem Teil der Erde aufzuhalten. Am Ende Teversons Reise sei das Gefühl zurückgeblieben, dass die Aussichten für mexikanische Unternehmen besser seien, als viele Anleger befürchten würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...