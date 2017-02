Frankfurt - Den jüngsten Bewegungen an den Aktienmärkten begegnen Anleger mit anhaltend hohem Interesse an Exchange Traded Funds, so die Deutsche Börse AG."Mit 42.000 Trades erreicht das ETF-Aufkommen ein sehr gutes Niveau", berichte Frank Mohr. Während das Verhältnis von Aktieninvestments gegenüber Festverzinslichem mit 81 zu 18 Prozent im langfristigen Durchschnitt liege, deute der Commerzbank-Händler das geringe Interesse an Rohstoffen, insbesondere Gold, als Zeichen für mehr Risikofreude. Über alle Anlageklassen hinweg lägen Mohr zufolge die Käufe gegenüber den Verkäufen mit 55 Prozent vorn.

Den vollständigen Artikel lesen ...