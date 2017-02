München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit Beschluss vom 10. Februar 2017 und vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Aufsichtsrat Dr. Tilo Finck (48) zum Mitglied des Vorstands (CFO) der Europ Assistance Versicherungs-AG bestellt. Die Bestellung erfolgte zum 15. Februar 2017. Dr. Tilo Finck übernimmt die Ressorts Controlling & Rechnungswesen, Risikomanagement, IT sowie Compliance & Recht. Zusätzlich wird Dr. Tilo Finck zum Geschäftsführer der Europ Assistance Services GmbH ernannt.



Dr. Tilo Finck ist promovierter Mathematiker und Aktuar (DAV) und verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung in der internationalen Versicherungs- und Dienstleistungsbranche. Zuletzt zeichnete Dr. Finck bei der Swiss Life Deutschland als Chief Financial Officer (CFO) für die Bereiche Versicherung und Finanzberatung verantwortlich. Zuvor war er dort in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, wurde 2008 Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und leitete von 2013 bis März 2014 als Hauptbevollmächtigter das Versicherungsgeschäft.



Peter Georgi, Vorstandsvorsitzender der Europ Assistance Versicherungs-AG, in einer ersten Stellungnahme: "Wir freuen uns, mit Dr. Finck einen so profilierten Versicherungsexperten für unser Management-Team gewonnen zu haben." Für das Jahr 2016 kann Europ Assistance Deutschland erneut auf ein positives Wachstum verweisen. "Die Ernennung von Tilo Finck trägt dieser Wachstumsleistung und neuen anspruchsvollen Entwicklungszielen des Unternehmens Rechnung", so Georgi weiter.



Gleichzeitig wird Dr. Andreas Steinert (46) sein Amt als Vorstandsmitglied der Europ Assistance Versicherungs-AG zum 15. Februar 2017 auf eigenen Wunsch niederlegen und sich neuen Herausforderungen in der Generali Deutschland AG stellen, wo er seit 01. November 2016 die Funktion als Bereichsleiter Produktvertriebsmanagement, Marketing/Verkaufsmanagement inne hat. Der Aufsichtsrat der Europ Assistance Versicherungs-AG bedankt sich ausdrücklich bei Dr. Steinert für seinen Einsatz und für die starken Akzente, mit denen er sich um die positive Entwicklung der Europ Assistance verdient gemacht hat. Für seine private und berufliche Zukunft wünscht ihm der Aufsichtsrat alles Gute.



Mit der Ernennung von Dr. Finck hat der Aufsichtsrat die umsichtige Nachfolgeplanung und Weichenstellung für die Zukunft im Vorstand der Europ Assistance abgeschlossen.



Über die Europ Assistance Gruppe



Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts.



Neben Reiseversicherungen, Gesundheitsdienstleistungen und Schutzbriefversicherungen bietet sie innovative Assistanceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance (konsolidierter Umsatz 2015: EUR 1,40 Mrd.) ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der GENERALI Gruppe und deckt 208 Länder mit ihren Services ab. Die Gruppe ist mit 8.500 Mitarbeitern und 44 Gesellschaften in 35 Ländern vertreten: 2015 beantwortete die Europ Assistance Gruppe ca. 63 Millionen Anrufe und hat 12 Millionen Einsätze weltweit durchgeführt. Das Netzwerk der Europ Assistance, bestehend aus medizinischem Fachpersonal und 750.000 Partnern, wird von 5.000 Einsatzbetreuern rund um die Welt koordiniert.



OTS: Europ Assistance newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52259 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52259.rss2



Pressekontakt: Frank Donner Leiter Unternehmenskommunikation Europ Assistance Versicherungs-AG Adenauerring 9 D-81737 München Tel.: +49 (0)89 55 987 164 Fax: +49 (0)89 55 987 133 E-Mail: presse@europ-assistance.de europ-assistance.de