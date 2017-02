Ismaning (ots) -



Übergewicht ist ein gesundheitlicher Risikofaktor mit weltweit zunehmender Tendenz. Jedes Jahr nehmen chronische Erkrankungen, die aufgrund von Übergewicht und falschem Essverhalten entstehen, wie z. B. Adipositas, Diabetes, oder Bluthochdruck weiter zu. Gewichtsreduktion ist bei Betroffenen deshalb ein wesentlicher Baustein für die Gesundheit.



Strategien zur Gewichtsreduktion gibt es viele, nur wenige halten aber das was sie versprechen auch ein. Oft sind Frust, Diätkrise und der bekannte Jo-Jo-Effekt am Ende das Ergebnis und der gewünschte Abnehmerfolg bleibt aus.



Abnehmen, eine Belastung für den Säure-Basen-Haushalt



Fastenkuren oder Diäten und erhöhte körperliche Aktivität belasten den Säure-Basen- Haushalt. Durch den verstärkten Abbau von Fett werden vermehrt Ketosäuren gebildet. Dieser Säureüberschuss belastet den weiteren Stoffwechsel und kann den Fettabbau verlangsamen. Um die anfallende Säure auszugleichen, werden basische Mineralstoffe benötigt. Doch sie werden oft nicht in ausreichendem Maße mit der Nahrung zugeführt. Deshalb wurden in dieser Studie zusätzlich die Effekte der unterstützenden Einnahme des Basenpräparates Basica Direkt untersucht.



Studien-Ergebnisse



Im Rahmen einer neuen Placebo-kontrollierten Doppelblind-Studie, die mit dem Institut für Leistungsdiagnostik und Gesundheitsförderung (ILUG) an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg durchgeführt wurde, zeigten sich drei wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme: "Kontinuierliche körperliche Aktivität, intermittierendes Fasten und die Einnahme basischer Mineralstoffe", so Prof. Kuno Hottenrott, Leiter des ILUG und Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. "Im Rahmen unserer Studie", so Hottenrott, "wurde an 84 leicht übergewichtigen, gesunden Probanden (Alter: 45,5 ± 7,8 Jahre) untersucht, wie sich ein 3-monatiges Trainingsprogramm als Vorbereitung auf einen 10 km Stadtlauf mit und ohne intermittierendem Fasten und mit und ohne die Einnahme eines Basenpräparates auf die Gewichtsentwicklung und Leistungsfähigkeit auswirkt".



Das Trainingsprogramm führte bei allen 68 Teilnehmern, welche die Studie abgeschlossen haben, zu einer Gewichtsabnahme. Zusätzliches intermittierendes Fasten erhöhte diesen Effekt. Die größte Gewichtsabnahme wurde jedoch durch die zusätzliche Einnahme des Basenpräparates erreicht, sowohl in der Gruppe der Fastenden als auch in der der nicht-Fastenden (Abb. 1).



Ebenso führte das Trainingsprogramm in allen 4 Gruppen zu einer Abnahme des Körperfetts. Intermittierendes Fasten erhöhte signifikant diesen Effekt. Die größte Abnahme wurde jedoch auch hier durch die zusätzliche Einnahme des Basenpräparates erreicht (Abb. 2).



Der gleiche Effekt konnte für die Abnahme des viszeralen Fetts (Bauchfett) beobachtet werden. Hier zeigte jedoch nur die zusätzliche Einnahme des Basenpräparates einen signifikanten Effekt hinsichtlich einer höheren Abnahme des Bauchfetts (Abb. 3).



In allen vier untersuchten Gruppen führte das Trainingsprogramm zu einer Leistungssteigerung - gemessen an der maximalen Laufgeschwindigkeit. Bei Probanden der fastenden Gruppe mit Basensubstitution war dieser Effekt jedoch signifikant am stärksten ausgeprägt (Abb. 4).



Sowohl in der Fastenden als auch in der nicht-Fastenden Gruppe führte die Basensupplementation zu einer höheren Bicarbonatkonzentration im Blut als Zeichen einer verbesserten Pufferkapazität (Abb. 5) und zu einem höheren pH-Wert, d.h. geringeren Säurekonzentration im Urin (Abb. 6). Da Fasten mit einer hohen Säurebelastung verbunden sein kann, waren diese Effekte jedoch signifikant am stärksten ausgeprägt bei Probanden der nicht-Fastenden Gruppe mit Basensubstitution.



Fazit:



Intermittierendes Fasten und Ausdauertraining ist eine Diätstrategie mit hoher Akzeptanz, die in Verbindung mit gleichzeitiger Einnahme eines Basenpräparates zu einer signifikant höheren Abnahme an Körpergewicht, Körperfett und Bauchfett führt. Zudem zeigt sich bei den fastenden Probanden eine signifikant erhöhte Leistungsfähigkeit. Die Basensupplementation hat durch die Erhöhung der Bicarbonatkonzentration im Blut und des pH-Wertes im Urin einen positiven Einfluss auf den Säure-Basen-Haushalt.



