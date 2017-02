Von Heba Traboulsi

Die Initiative gegen Steuervermeidung von Großkonzernen nimmt Fahrt auf. Wie das Bundesfinanzministerium Ende Januar mitteilte, hat das Bundeskabinett nun endlich den Gesetzentwurf gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen beschlossen.

Damit soll verhindert werden, dass multinationale Unternehmen wie zum Beispiel die Großkonzerne Apple, Amazon, Google und Starbucks Gewinne durch Lizenzzahlungen in Staaten mit besonderen Präferenzregelungen (den sogenannten Lizenzboxen, Patentboxen oder IP-Boxen) verschieben, die nicht den Anforderungen des BEPS-Projekts der OECD und G20 entsprechen. Mit der neuen Gestaltung des Gesetzes durch das Schließen eines Steuerschlupflochs für Großkonzerne will Finanzminister Wolfgang Schäuble etwa 30 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen eintreiben. Das Bundesfinanzministerium beschreibt es so:

"Steuern sollen dem Staat zustehen, in dem die der Wertschöpfung zugrundeliegende Aktivität stattfindet, und nicht dem Staat, der den höchsten Steuerrabatt bietet."

Schon im letzten Jahr machte Wolfgang Schäuble mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen gegen Steuerschlupflöcher auf sich aufmerksam. Im vergangenen April etwa präsentierte er einen Zehn-Punkte-Plan gegen Steuervermeidung. Im November kündigte er an gegen Briefkastenfirmen vorzugehen. So wurde beispielsweise entschieden, dass Banken neue steuerliche Anzeigepflichten zu erfüllen haben. Sie sollen etwa mitteilen müssen, welche Beteiligungen an Briefkastenfirmen sie vermittelt haben. Bei Verletzung der Anzeigepflicht soll ein nicht unerhebliches, jedoch zurzeit in seiner Höhe unbekanntes Bußgeld festgesetzt werden. Banken sollen demnach auch für etwaige Steuerschäden in Haftung genommen werden.

Außerdem soll das sogenannte steuerliche Bankgeheimnis aufgehoben werden. Es geht aber ...

