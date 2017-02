Zürich (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Millionen Haushalte gucken vielleicht bald in die Röhre, denn am 29. März wird das Antennenfernsehen DVB-T abgeschaltet und in vielen Wohnzimmern könnte der Bildschirm dann schwarz bleiben. Nun gibt es natürlich einen Nachfolger mit DVB-T2 - um den aber zu empfangen, muss man sich rechtzeitig kümmern und Zeit und Geld investieren. Was die Umstellung des Antennenfernsehens konkret bedeutet und welche Alternativen es gibt, weiß Helke Michael.



Sprecherin: Fernsehen in HD-Qualität und mehr Sender - das sind die beiden großen Vorteile des neuen Antennenfernsehens DVB-T-2. Die Nachteile: Man muss einiges an Geld in die Hand nehmen.



O-Ton 1 (Jörg Meyer, 0:19 Min.): "Stand heute, empfangen rund ein Viertel der Haushalte in den Ballungsgebieten und Großstädten in Deutschland ihr TV-Signal über DVB-T-Antennen. Wenn Sie weiter mit Antenne fernsehen möchten, dann müssen Sie Ihre Empfangsgeräte austauschen, das heißt, einen neuen DVB-T-Receiver für 70 bis 100 Euro kaufen oder gleich einen neuen Fernseher, in dem ein entsprechender Receiver eingebaut ist."



Sprecherin: Erklärt Jörg Meyer von Zattoo.com. Dazu kommen Kosten in Höhe von 70 Euro pro Jahr und Gerät für die privaten Sender, denn in HD sind diese nicht mehr gratis. Will man alternativ auf Satellitenfernsehen umsteigen, muss man auch Geld in eine Schüssel, eventuell einen Receiver und Zeit und Nerven in die Verkabelung stecken.



O-Ton 2 (Jörg Meyer, 0:26 Min.): "Für alle anderen kann fernsehen über das Internet eine spannende Alternative sein. Hier hat sich die Qualität in den vergangenen Jahren stark verbessert und man ist sehr flexibel. Bei Zattoo beispielsweise muss man nur einmal ein Benutzerkonto anlegen, die entsprechende Applikation herunterladen, und dann kann an auf Endgeräten, wie dem Fernseher, dem Tablet oder einem Laptop fernsehen schauen. Man braucht eigentlich nur einen Internetzugang. Dann kann man es völlig gratis und unverbindlich ausprobieren."



Sprecherin: Rund 90 Sender kann man so über Livestream schauen - von den öffentlich-rechtlichen bis zu den privaten.



O-Ton 3 (Jörg Meyer, 0:13 Min.): "Neben dem Liveprogramm lassen sich viele Sendungen auf Zattoo auch zeitversetzt anschauen und seit Neuestem lassen sich mit unserer Restart-Funktion laufende Sendungen noch einmal von Beginn an starten, sollten Sie es mal nicht rechtzeitig zum Start Ihrer Lieblingssendung vor den Fernseher geschafft haben."



Sprecherin: 30 der Sender kann man schon in HD-Qualität schauen - Tendenz steigend. Die übrigen Sender gibt's in SD-Auflösung, die man vom aktuellen DVB-T kennt.



Abmoderationsvorschlag:



Rechtzeitig Kümmern ist angesagt, wenn Sie aktuell über DVB-T fernsehen, denn das Antennenfernsehen wird zum 29. März abgeschaltet. Wenn Sie nicht vor einem schwarzen Bildschirm sitzen möchten, müssen Sie Zeit und Geld investieren, um das neue DVB-T2 HD zu empfangen oder Sie entscheiden sich für kostenloses Internetfernsehen. Mehr Infos gibt's unter zattoo.com.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: Zattoo Europa AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70589 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70589.rss2



Pressekontakt: Jörg Meyer press@zattoo.com