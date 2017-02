Wien - FED-Präsidentin Janet Yellen hinterließ bei ihrer gestrigen Anhörung im Kongress einen für ihre Verhältnisse "falkenhaften" Eindruck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Sie habe gesagt, zu lange mit der Normalisierung des Zinsniveaus zu warten sei unklug, da dann die Gefahr für die Notenbank bestehe, "hinter die Kurve" zu fallen und die Zinsen am Ende in kurzer Zeit stark anheben zu müssen. Dies könnte Verwerfungen an den Finanzmärkten und/oder eine Rezession auslösen. Es sei daher wahrscheinlich angemessen, den Leitzins auf einem der nächsten Treffen des Offenmarktausschusses (FOMC) anzuheben.

