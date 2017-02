Russland hat die Forderung der USA zurückgewiesen, die Krim an die Ukraine zurück zu geben. Das könnte für neue Spannungen zwischen den USA und Russland sorgen. Dabei wollte Trump das Verhältnis eigentlich verbessern.

Russland hat sich empört über Forderungen der USA nach einer Rückgabe der Halbinsel Krim an die Ukraine geäußert. "Die Krim ist ein Teil Russlands. Alle Aussagen über eine Abtrennung der Krim von Russland sind ein Angriff auf unsere territoriale Integrität", sagte Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin am Mittwoch in Moskau. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa bekräftigte der Agentur Interfax zufolge, Moskau werde die Krim nicht zurückgeben. Das Ministerium reagierte damit auf Mahnungen eines Sprechers von US-Präsident Donald Trump, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...