Der deutsche Musiker Clueso (36, bürgerlich Thomas Hübner) sagt in der aktuellen GALA (Ausgabe 08/17, ab morgen im Handel), dass es ihm genauso geht wie kinderlosen Frauen in seinem Alter: "Die Familie hat schon ein bisschen Angst, ob es den Hübner-Clan demnächst noch gibt. Mein Bruder legt nämlich auch nicht nach. Meine Eltern haben richtig große Lust auf Enkelkinder!"



Er wolle irgendwann eigenen Nachwuchs und mache ab und zu "eine Hochrechnung": "Wenn ich mit meinen Kindern spiele, will ich kein Opi sein." Aber: "Bis jetzt hat es sich aber noch nicht ergeben. Ich bin sehr romantisch veranlagt, es sollte dann auch alles passen ..."



