Diese Woche präsentierte Bilfinger (WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006) seine "Strategie 2020" inklusive Umsetzungsplan. Der Aktienkurs reagierte darauf positiv - und damit hat es die Aktie auch auf Jahressicht nun knapp ins Plus geschafft. Seit September 2016 läuft eine Kurserholung, doch das erste Halbjahr 2016 hatte beim Kursverlauf noch eher schlecht ausgesehen, der obige Chart zeigt es ja sehr schön. Doch konkret zur "Strategie 2020", das hat Bilfinger mitgeteilt: Es wurden die Zahlen "2-4-6" genannt. Die 2 soll dabei für "2 Geschäftsfelder" stehen. Diese lauten E&T sowie MMO. E&T steht dabei für den altdeutschen Begriff "Engineering & Technologies". Was das ist, da zitiere...

Den vollständigen Artikel lesen ...