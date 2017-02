Die Aktie von Borussia Dortmund (BVB) gewann im vergangenen Jahr ganze 30,65% an Wert - seit Jahresstart 2017 steht bislang ein Minus von rund 1% auf der Anzeigetafel. Heute geht es mit der Aktie erneut um 1,5% in den Keller - Hintergrund ist der enttäuschende Auftritt der Borussen in der Champions League gestern. Hauptsächlich wegen Pierre-Emerick Aubameyang muss Borussia...

