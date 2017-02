ProSiebenSat.1 Media-Calls mit 187%-Chance bei Kursanstieg auf 42 EUR

Obwohl der ProSiebenSat1.Media-Konzern nach Expertenmeinung eine der besten Strategien aller TV-Sender anwendet, kommt der Aktienkurs der ProSiebenSat1.Media-Aktie nicht so recht vom Fleck. Mit einem Kursverlust von mehr als 7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zählt die Aktie zu den schwächsten Werten im DAX-Index. Auch die Heraufsetzung des Kursziels durch Macquarie von 53, auf 54 Euro konnte den Aktienkurs, der auch schwach in den heutigen Handelstag gestartet ist, nicht beflügeln.

Wenn sich die ProSiebenSat1.Media-Aktie auf ihrem Weg zum Kursziel von 54 Euro innerhalb des nächsten Monats zumindest auf 42 Euro erholen kann, dann kann sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die ProSiebenSat1.Media-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 14.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000HU4S689, wurde beim Aktienkurs von 38,86 Euro mit 0,13 - 0,14 Euro gehandelt. Kann die ProSiebenSat1.Media-Aktie im nächsten Monat auf 42 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,309 Euro

Für sehr risikobereite Anleger könnte der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die ProSiebenSat1.Media-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,309 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DGQ5US8, interessant sein, der beim Aktienkurs von 38,86 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro taxiert wurde.

Bei einem Kursanstieg der ProSiebenSat1.Media-Aktie auf 42 Euro wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 0,46 Euro (+187 Prozent) aufbauen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,2894 Euro

Für bullish eingestellte Anleger mit etwas geringerer Risikobereitschaft könnten hingegen der SG-Open End Turbo-Call auf die ProSiebenSat1.Media-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,2894 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SE9VCD0, interessant sein, der beim Aktienkurs von 38,86 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro quotiert wurde.

Wenn der Kurs der ProSiebenSat1.Media-Aktie in den nächsten Wochen auf 42 Euro ansteigt, dann wird der innere Wert des Turbo-Call auf 0,67 Euro (+81 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ProSiebenSat1.Media-Aktien oder von Hebelprodukten auf ProSiebenSat1.Media-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de