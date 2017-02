Hannover - Der Primärmarkt bleibt weiterhin in einer sehr guten Verfassung, was u.a. durch die in den vergangenen fünf Handelstagen platzierten Euro-denominierten Covered Bond-Emissionen mit Benchmarkvolumen bestätigt wurde, berichten die Analysten der Nord LB.Die niederländische F. van Lanschot Bankiers habe vor einer Woche ihre dritte Benchmarkemission im Volumen von EUR 500 Mio. aus dem im Jahr 2015 aufgelegten CPT-Programm platziert. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren sei der Pricing-Prozess mit einer Guidance von ms +23 area gestartet. Aufgrund des gut gefüllten Orderbuchs von mehr als EUR 1,0 Mrd. habe der Reoffer-Spread letztlich bei ms +19 Bp gefixt werden können.

Den vollständigen Artikel lesen ...