Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch den neuerlichen Schwung von der Wall Street mitgenommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte bis zum späten Vormittag um 0,58 Prozent auf 3'327,95 Punkte. Unterstützung lieferte weiterhin der schwächere Euro, da er die Exportaussichten der Unternehmen verbessert. Derweil drehte die Berichtssaison noch einmal kräftig auf.

An der Wall Street hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20'500 Punkten überwunden. Vorausgegangen waren Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen, die erklärte, mit weiteren Zinsanhebungen zu warten, könne unklug sein. Der Dollar legte daraufhin zu wichtigen Weltwährungen wie dem Euro zu.

Auch die Regionalbörsen in Frankreich und Grossbritannien kamen zur Wochenmitte voran: Der Pariser CAC-40 stand zuletzt um 0,48 Prozent höher bei 4'919,09 Punkten, und für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,46 Prozent auf 7'302,30 Zähler hoch.

Auf der Konjunkturseite richten sich die ...

