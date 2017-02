Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HHLA von 15 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Hoffnungen auf eine schnelle Elbvertiefung hätten sich nach dem Gerichtsurteil in der Vorwoche zerschlagen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Die vorläufigen Ergebnisse des Hafenbetreibers hätten dagegen ein besseres Bild gezeichnet als gedacht. Insgesamt sei aber die Berechenbarkeit eines Investmenterfolgs so gering wie noch nie./ag/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

