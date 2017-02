Lesen Sie hier die Kolumne "US-Aktien mit gelungenem Jahresauftakt" von Dr. Christoph Bruns.

Den amerikanischen Börsen ist ein guter Start in das Jahr 2017 gelungen. Allem Weltpessimismus zum Trotz konnten Dow Jones, S&P 500, Russel 2000 und der NASDAQ Index in den ersten sechs Wochen des Jahres an das gute Vorjahr anknüpfen und weiter zulegen.