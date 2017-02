Die Börsenblogger um 12: Deutsche Bank & Commerzbank führen DAX-Rallye an

Am Mittwochmittag kann der DAX weiter zulegen. Neben der 12.000er-Punkte-Marke rückt selbst das Allzeithoch bei 12.390 Punkten in greifbare Nähe. Allerdings bleibt die Frage, wie lange die gute Stimmung am Markt anhält. Schließlich kommt das Thema Griechenland wieder auf die Tagesordnung.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 11.811

MDAX +0,3% 23.347

TecDAX +0,3% 1.887

SDAX +0,3% 10.004

Euro Stoxx 50 +0,5% 3.326

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank, Commerzbank und Deutsche Börse. Gut läuft es auch für die Siemens-Aktie, nachdem man sich beim Industrie-Giganten über einen positiven Analystenkommentar freuen konnte. Bei der Deutschen Telekom freute man sich wiederum über gute Geschäfte bei der US-Mobilfunktochter T-Mobile US.

