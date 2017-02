Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts014/15.02.2017/11:30) - Der Xenagos Sales-Indikator hält im vierten Quartal 2016 ein konstantes Niveau von 31,03 Punkten. Insgesamt lehnen sich die Werte stark an das vorherige Quartal an (-0,63 Punkte). Schwankungen zeigen sich in der Bewertung der Angebotshöhe sowie in der Einschätzung der Führungskräfte gegenüber den Verkäufern im Feld. Der Wert des Teilindikators Angebotshöhe liegt in diesem Quartal bei 31,91 Punkten und ist somit im Vergleich zum Vorquartal (32,27 Punkte) um 0,36 Zähler gesunken. Etwas mehr Bewegung zeigt sich bei den Ergebnissen des Teilindikators Neukundenquote. Der Teilindikator liegt im dritten Quartal bei 30,17 Punkten und ist damit um 0,88 Punkte im Vergleich zum Vorquartal (31,05 Punkte) gesunken. Unterscheidet man die Ergebnisse nach den einzelnen Funktionen im Vertrieb, fällt auf, dass die befragten Führungskräfte die Lage schlechter einschätzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Führungskräfte oft mehr von der allgemeinen Stimmung beeinflussen lassen: Hier fällt der Wert um 4,76 Punkte auf 32,63 Punkte. Die Verkäufer im Feld sehen die Lage deutlich positiver. In dieser Gruppe steigt der Wert um 5,22 Punkte auf 29,26 Punkte. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf ein stabiles wirtschaftliches Umfeld hin. Gerade im Hinblick auf die politischen Ereignisse der letzten Wochen und Monate ist dies ein Hinweis für die robuste deutsche Wirtschaft. Seit 2006 gibt der Xenagos Sales-Indikator quartalsweise Auskunft über die Auftragslage der kommenden Monate. Dazu werden aus 40.000 Vertriebsfachleuten ausgewählte Vertriebs- und Führungskräfte per Telefonerhebung befragt. Die Erhebung ist an die Systematik des ifo-Geschäftsklimaindex angepasst, wobei sich die Xenagos-Umfrage direkt und ausschließlich an Vertriebsspezialisten richtet und somit einen wichtigen Wirtschaftsindex bildet. Pressekontakt Deutschland: Xenagos GmbH, Christopher Funk, Löwengasse 27, 60385 Frankfurt Telefon Frankfurt: +49.(0)69.20 45 63-10 Pressekontakt Österreich: Xenagos GmbH, Mag. Stefan Siedler, Wiener Str. 131, 4020 Linz Telefon Linz: +43.(0)732.341 037-31 http://www.xenagos.at E-Mail: presse@xenagos.com Twitter: http://twitter.com/Xenagos Web: http://www.xenagos.at http://www.xenagos.de Xenagos - The Sales Recruiter Die Personalberatung Xenagos ist der Spezialist für die schnelle und effiziente Besetzung von Vertriebspositionen in Deutschland und Österreich. Personalsuche im Vertrieb ist anders. Xenagos ist anders. Wir besetzen schnell, effizient und zum Festpreis. (Ende) Aussender: Xenagos GmbH Ansprechpartner: Christopher Funk Tel.: +49 69 204 563-10 E-Mail: presse@xenagos.de Website: www.xenagos.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170215014

