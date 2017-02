Zug, Switzerland (ots) - Equippo, Online-Marktplatz für gebrauchte Baumaschinen, führt eine Geld-zurück-Garantie ein und ermöglicht den Käufern mit dem "Jobsite Test Drive" kostenlose Rücksendung rund um den Globus. Damit revolutioniert das Startup den globalen Markt für gebrauchte Baumaschinen.



Über den Online-Marktplatz Equippo werden tonnenschwere gebrauchte Baumaschinen aus Europa mit Preisen bis 500.000 US-Dollar angeboten. Die neue Garantie gilt für alle Bestellungen auf der Plattform und bietet Kunden die Möglichkeit, das Gerät weltweit fünf Tage lang auf Baustellen zu testen. Wenn eine Maschine nicht überzeugt, kann sie bei voller Kostenerstattung kostenlos retourniert werden, selbst aus Afrika oder Südamerika.



Der weltweite Markt für gebrauchte Baumaschinen wurde für 2016 auf über 300 Milliarden US-Dollar geschätzt.* Trotz der finanziellen Anreize eine gebrauchte Maschine zu erwerben, schrecken davor viele potentielle Käufer aus Angst vor versteckten Schäden oder unehrlichen Verkäufern zurück.



Bei Equippo werden alle Maschinen von unabhängigen Experten inspiziert, sodass Käufer vorab genau wissen, in welchem technischen Zustand sich ein Gerät befindet. Auf Basis dieser Qualitätssicherung kann der "Jobsite Test Drive" ermöglicht werden, mit dem Equippo mehr Transparenz in den bisher analog geprägten Markt.



Equippo-Gründer Michael Rohmeder sagt: "Es gibt viele schwarze Schafe in der Branche. Wir machen den Online-Handel mit gebrauchten Baumaschinen transparent, einfach und sicher. Alle Maschinen werden genauestens kontrolliert. Unsere neue Geld-zurück-Garantie reduziert das Risiko für Käufer immens."



Equippo ist ein Online-Marktplatz für gebrauchte Baumaschinen mit Büros in der Schweiz, Holland und Kolumbien. Das im Jahr 2014 gegründete, VC-finanzierte Unternehmen übernimmt die komplette Abwicklung, inklusive Seefracht, Schwertransport und Verzollung. Mit automatischen Festpreisen auf www.equippo.com wird die Lieferung in 61 Länder auf fünf Kontinenten an. Das Startup wird seine neuen Angebote auf der CONExpo in Las Vegas (7. bis 11. März) präsentieren.



*Quelle: RBA Investor Report September 2016



