Ausgerechnet Sex-Expertin Paula Lambert outet sich in Ruth Moschners neuer TV-Show "So tickt der Mensch" als wenig erfolgreiche Flirt-Fachfrau. "Wenn ich flirte, reagieren die Leute eher verstört, ich kann das gar nicht gut", gesteht die 42-Jährige in der ersten Folge am Freitag, 17. Februar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1. Die forsche Journalistin will herausfinden, worauf Männer beim Flirten stehen und welches Verhalten bei Frauen gut ankommt. In der neuen SAT.1-Panelshow zeigen Moderatorin Ruth Moschner und ihre prominenten Gäste mit Hilfe von verblüffenden Experimenten, wie wir Menschen wirklich funktionieren. An Moschners Seite ist Diplom-Psychologe Rolf Schmiel, der das Verhalten der Promis und Testpersonen mit dem nötigen Augenzwinkern analysiert.



Einen ungewöhnlichen Feldversuch wagt Tänzerin Motsi Mabuse: Wie muss MANN tanzen, damit er bei FRAU landet? "Ob Tanzgott oder Dance-Poser: Es ist tatsächlich nicht nur Geschmackssache, wie Männer auf der Tanzfläche auf Frauen wirken", sagt die Südafrikanerin - und macht einen ungewöhnlichen Test mit tanzenden Strichmännchen... Ebenfalls bei "So tickt der Mensch": In einem Freizeitpark will Schauspieler Antoine Monot, Jr. wissen, ob ein Placebo-Energie-Drink tatsächlich klüger macht. Manager-Schwergewicht Reiner Calmund will unterdessen auf einem Flohmarkt herausfinden, welche Verhandlungstechniken zum Erfolg führen.



In der dritten Folge von "MINDMAGIC - die perfekte Illusion" zeigt Illusionist und Arzt Victor Mids im Anschluss um 22:30 Uhr, dass jeder fähig ist Gedanken zu lesen. Gemeinsam mit "Tatort"-Schauspieler Joe Bausch löst er einen mysteriösen Mordfall.



"So tickt der Mensch" - ab 17. Februar 2017 immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1



