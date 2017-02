Hamburg (ots) -



Wer den Begriff "Inkasso" hört, hat schnell Bilder vor Augen: Finstere Gestalten in dunklen Ecken, Drohkulissen und verängstigte Menschen. Genau in diesem Kopfkino setzt die EOS Gruppe mit ihrer viralen Kampagne "Auf Inkasso Art" an. Mit drei Video-Clips und einer Kampagnenwebsite bringt der internationale Dienstleister für Forderungsmanagement das Thema Inkasso in die Öffentlichkeit. Charmant und informativ räumt EOS dabei mit Klischees und Vorurteilen auf.



"Du weißt, was du zu tun hast" - mit dieser Botschaft einer rauchigen Telefonstimme an eine Person in einem dunklen Parkhaus startet einer von drei Viral-Spots, den die EOS Gruppe ins Netz gestellt hat. Auf Facebook und YouTube startet der Spezialist für Forderungsmanagement heute die virale Kampagne "Auf Inkasso Art". Bekannte Vorurteile gegenüber der Inkassobranche werden in den Filmen auf amüsante Weise aufgegriffen und auf der zugehörigen Kampagnenwebsite (www.auf-inkasso-art.de) widerlegt. Bewusst spielt EOS mit bekannten Klischees. Ziel ist es, das Tabu-Thema Inkasso zum neutralen Gesprächsgegenstand zu machen.



Inkasso ist eine wichtige volkswirtschaftliche Dienstleistung, ihre öffentliche Wahrnehmung aber in der Regel sehr wirklichkeitsfern. "Mit den Spots haben wir Imagefilme für seriöses Inkasso produziert", sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe. "Wir übernehmen damit Verantwortung für die Professionalität unserer Branche." Der ungewöhnliche Weg, den EOS dabei geht, ist elementarer Bestandteil des Konzeptes: "Statt auf trockene Information setzen wir auf charmante, kurze Geschichten", erklärt Lara Flemming, Head of Corporate Communications & Marketing der EOS Gruppe. "Wir zielen ganz bewusst mitten hinein in die Klischees und Vorurteile, nehmen sie auf und lösen sie in den Filmen mit einem sympathischen Augenzwinkern auf." Deutlich zu machen, "wie Inkasso wirklich ist", sei allerdings nur eines der Kampagnenziele. Flemming: "Die Kampagne ist als Dialogangebot zu verstehen. Nach dem Motto 'miteinander reden statt übereinander' wollen wir transparent über unsere Arbeit sprechen, uns öffnen."



Produziert wurden die Spots unter Federführung der Hamburger Kreativ-agentur La Red. Die drei Spots der Kampagne "Auf Inkasso Art" sind ab sofort auf der Kampagnenwebsite anzuschauen: www.auf-inkasso-art.de



Die EOS Gruppe



Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Den Schwerpunkt bildet das Forderungsmanagement. Im Kern stehen dabei drei Geschäftsfelder: Treuhandinkasso, Forderungskauf und Business Process Outsourcing. Mit knapp 8.000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in 28 Ländern der Welt mit mehr als 60 Tochterunternehmen finanzielle Sicherheit durch maßgeschneiderte Services im B2C- und B2B-Bereich an. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Telekommunikationsmarkt, die Öffentliche Hand, der Immobiliensektor, Distanzhandel sowie E-Commerce. Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.



