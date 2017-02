Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Freitag, den 17. Februar, um 00.00 Uhr nach "Riverboat", dreht sich im MDR Fernsehen alles um das Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Moderator Peter Imhof und die Leipziger Sexualtherapeutin Dr. Carla Thiele laden die Zuschauer zum Mitdiskutieren ein.



In der "Leichter lieben-Latenight" geht es um Liebe, Sex in der Partnerschaft, Liebeskummer, Missverständnisse im Bett und aufregende Fantasien.



Was Sex und Lachen miteinander zu tun haben ist Gegenstand interessanter psychologischer Forschungen; denn die Liebe braucht Leichtigkeit und Humor. Auch das wird in der Sendung zur Sprache kommen.



Außerdem präsentieren Peter Imhof und Dr. Carla Thiele lustige bzw. ungewöhnliche "Fundstücke" aus dem Netz zum Thema Sex; in kurzen Videoclips erinnern sich Prominente an ihr "erstes Mal". Die beiden Moderatoren wollen viele spannende Fragen rund um das menschliche Paarungsverhalten zusammen mit den Zuschauern klären, die über Facebook mitmachen können. Dazu gibt es jeweils eine kompakte Auswertung.



Für alle Radiohörer ist die "Leichter lieben-Latenight" auch live auf MDR JUMP zu hören.



Weitere Informationen gibt es unter www.mdr.de/mdr-um-4 und www.jumpradio.de



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko, Tel.: (0341) 3 00 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse