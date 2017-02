Wien - Das Management des offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest (ISIN DE0006791825/ WKN 679182) hat eine weitere Investitionsrunde für Objektkäufe ausgerufen, so die Experten von "FONDS professionell".In den kommenden Wochen könnten interessierte Anleger wieder Anteilscheine an dem Fonds erwerben, wie KanAm Grund in einer Pressemitteilung schreibe. Hierzu müsse man wissen, dass der Fonds einer von wenigen offenen Immobilienfonds sei, die nach den neuen Regeln des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) gemanagt würden. Anleger könnten neue Anteile während so genannter Cash-Call-Phasen zeichnen. Sobald eine im Vorfeld festgelegte Schwelle erreicht sei, würden keine weiteren Anteile ausgegeben. Auf diese Weise solle die Liquidität des Fonds systematisch gesteuert und Engpässe vermieden werden.

