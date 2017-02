Zürich (ots) - Wenn unvorhersehbare Ereignisse die Urlaubpläne in

letzter Sekunde vereiteln oder zur vorzeitigen Abreise zwingen, ist

die Enttäuschung riesig. Eine Reiseversicherung kann zumindest den

finanziellen Schaden begrenzen. Doch welche Assekuranz ist wirklich

empfehlenswert? Das unabhängige Schweizer Institut für Qualitätstests

(SIQT) hat jetzt die Tarife und Servicequalität von elf großen

Reiseversicherern genauer untersucht.



In der SIQT-Studie gingen die Prämien zu 40% und die

Tarifleistungen zu 60% in die Tarifbewertung ein. Eine ganz bewusste

Gewichtung, denn eine ausschließliche Orientierung an den zum Teil

stark voneinander abweichenden Beitragshöhen kann im Ernstfall teuer

werden, da das Leistungsspektrum der besonders günstigen Tarife nicht

selten eingeschränkt ist.



Beispiel Annullierungsschutz-Versicherung: Bei den häufigsten

Abbruchgründen wie schwerer Erkrankung, Unfall oder Tod der

Mitreisenden bzw. Verwandter zahlen zwar alle Assekuranzen. Wenn

jedoch vor der Abreise gestohlene Dokumente, die Aufnahme eines

Arbeitsverhältnisses oder eine gerichtliche Vorladungen den

Annullierungsgrund darstellen, kann der Versicherte gerade bei den

besonders günstigen Tarifen das Nachsehen haben. Kein anderes Bild

bei der Personenassistance: Hier zeigten sich die

Leistungsunterschiede vor allem hinsichtlich der Höhe der

Kostenübernahme bei Such- und Bergungskosten oder bei Kosten im

Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt am Urlaubsort.



Die Tarife für Jahresverträge mit dem besten

Preis-/Leistungsverhältnis bot die Zurich - sowohl im Segment

Annullierungsschutz-Versicherung als auch bei der Kombination

Annullierungsschutz & Personenassistance-Versicherung.



Transparenz der Internetauftritte zum Teil mit Mängeln



Kritisch beurteilten die SIQT-Experten bei einigen Versicherern

die Transparenz ihrer Websites. Die detaillierten

Versicherungsbedingungen fanden sich nur bei sechs Anbietern deutlich

sichtbar auf der Startseite oder der ersten Seite innerhalb der

Kategorie Reiseversicherungen verlinkt. Zudem fehlten immer wieder

wichtige Informationen zu in den Tarifen enthaltenen Leistungen, die

erst durch Blick in PDF-Dokumente ersichtlich waren. Vorbildlich

hingegen die Webauftritte von smile.direct und CSS, die beide ebenso

umfangreich wie übersichtlich informierten. Beide Versicherer wurden

in der Kategorie Transparenz & Komfort mit "sehr gut" bewertet.



Kundendienst: 25% aller Anfragen blieben unbeantwortet



Im Rahmen des abschließenden Kundendienst-Checks zeigten sich

Mängel sowohl bei der Kompetenz der Kundendienst-Mitarbeiter als auch

im Antwortverhalten des Email-Supports: Rund ein Viertel der

Test-Emails blieb auch nach sieben Tagen noch unbeantwortet. Den

besten Kundendienst erfuhren die Tester bei der ERV - und auch CSS

und AXA agierten überdurchschnittlich.



ELVIA Testsieger der Gesamtstudie, gefolgt von Zurich und

Baloisedirect



ELVIA erfüllte die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und

wurde Testsieger, gefolgt von Zurich und Baloisedirect. ELVIA als

Testsieger überzeugte dabei mit überdurchschnittlichen Ergebnissen

in allen getesteten Kategorien.



CSS: Erstplatzierter der Sonderwertung Tarife/Einzelreisen



Zusätzlich zur Gesamtwertung wurden die Tarife der drei Anbieter,

die neben Jahresverträgen auch solche für einzelne Reisen anboten,

getrennt im Rahmen einer Sonderwertung analysiert. In dieser belegte

CSS den 1. Platz mit der Note 5,2 ("gut").



