Vaduz - Die Konjunkturausassichten sind recht positiv, wenn auch bescheiden. Und es gibt wieder leichte inflatorische Tendenzen. So der neue Anlagekommentar der LGT. In diesem Umfeld empfiehlt Alex Durrer, Chefökonom der LGT Bank, unverändert eine recht «sportliche» taktische Positionierung.



Endlich: Der US-Wahlkampf und mit ihm die totale Ungewissheit sind vorbei - immer mehr sollten nun all die diffusen Ängste vor Unberechenbarkeit oder einer neuen Protektionismus-Welle weichen. Immerhin begannen die Märkte bereits im Laufe des 9.11. zu reflektieren, dass Donald Trump eine investitionsfreundliche,steuergünstige Politik mit weniger Auflagen in Aussicht gestellt hatte. Generell ist an den Finanzmärkten seit den Sommermonaten relative Ruhe eingekehrt: All jene Strukturthemen, welche zuvor für Unruhe gesorgt oder gar Schockwellen ausgelöst haben, sind wie vergessen. Ähnlich entspannt werden erstaunlicherweise auch die Schuldenkrisen beidseits des Atlantiks wahrgenommen, obwohl im Bereich der strukturellen Rahmenbedingungen ...

