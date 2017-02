Mainz (ots) -



Die GOLDENE KAMERA zeichnet erstmals das Beste aus dem Netz aus. Steven Gätjen und YouTube-Star Joyce Ilg präsentieren den "GOLDENE KAMERA Digital Award" am Samstag, 18. Februar 2017, 21.55 Uhr, in ZDFneo. In einer etwas anderen Preisverleihung überreichen sie die goldenen Trophäen in einer Roadshow, die sie quer durch Berlin und bis nach Köln führt.



Innovativ, informativ und lustig - ausgezeichnet werden kreative Clips, besondere Beiträge und Persönlichkeiten, die in den vergangenen Monaten in Deutschland das Web dominiert und begeistert haben. Prämiert werden herausragende Projekte aus den sechs Kategorien Music Act, Channel, Viraler Clip, Reportage, Serie und Comedy.



Die User konnten sich auf der GOLDENE-KAMERA-Website an der Preisverleihung beteiligen. So entschieden sie, wer sich in der Kategorie "Channel" durchsetzt - nominiert waren so unterschiedliche Webvideokünstler wie Julien Bam, Rayk Anders, TheSimpleClub, Dner, LeFloid, ApeCrime und die Rocket Beans. Auch bei der Entscheidung für die beste Netz-Serie war das Votum des Publikums ausschlaggebend.



Die Jury, verantwortlich für die Nominierungen und für die Auswahl der Preisträger der weiteren Kategorien, setzt sich aus der Redaktion der GOLDENEN KAMERA und Digital-Experten der Funke Mediengruppe zusammen. Die ersten Trophäen des "GOLDENE KAMERA Digital Award" wurden bereits verliehen: Steven Gätjen platzte unangekündigt in die live gestreamte Hashtagkonferenz des "NEO MAGAZIN ROYALE" und überreichte Moderator Jan Böhmermann den Preis in der Kategorie "Viraler Clip". Heiko und Roman Lochmann alias DieLochis wurden in der ersten Januarwoche auf einem Konzert mit der Auszeichnung in der Kategorie Music Act überrascht. Der Preis gelte all ihren Fans, bedankten sich die sichtlich gerührten Brüder bei ihrem Publikum - und bei Joyce Ilg als Überbringerin des Awards.



